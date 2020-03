Depois de três vitórias seguidas no Ginásio Felipe Karam sobre Basquete Cearense (86 a 79), Unifacisa (90 a 80) e Pato Basquete (77 a 57), o Rio Claro Basquete volta à quadra na noite de hoje (11) às 20h diante do Pinheiros em São Paulo no Ginásio Poliesportivo H. Villaboim. O Leão é o décimo colocado com 12 vitórias e 13 derrotas, já o time da capital ocupa a sexta posição com 14 vitórias e 11 derrotas. Os dois times estão praticamente garantidos nos playoffs e brigam para uma classificação melhor para terem a vantagem de decidir em casa.

Para a partida de hoje, o Leão terá o reforço do armador argentino Fabián Sahdi, que se recuperou de uma lesão na lombar. Sendo assim, o Leão terá à disposição para a partida de hoje: os pivôs Gerson, Ansaloni, Lucão, Augusto e Dhomini, os alas Pastor, Enzo Ruiz, Baxley, Pedro Teruel e Bruno Fornazari, e o armador Figueroa.

O técnico Fernando Penna, do Leão, salienta a evolução e bom momento de sua equipe, mas pede foco para concretizar a classificação aos playoffs oitavas de final do Novo Basquete Brasil.

“É um jogo importante para o restante da competição e para dar sequência nos bons resultados e na melhora principalmente no setor defensivo, pelo qual diminuímos o número de pontos que tomamos por jogo. Sabemos que será um jogo complicado contra o sexto colocado, que possui um poder ofensivo e físico muito bom, então teremos que entrar focados em nossa defesa para tirá-los da zona de conforto. Estou contente com a evolução da nossa equipe, mas queremos mais para concretizar a vaga nos playoffs, o que está perto, mas matematicamente ainda não está 100%. Temos que ter respeito e foco, acredito que com mais uma vitória selaremos a nossa vaga”, afirmou o técnico Fernando Penna.

Vale destacar que os 12 primeiros colocados avançam aos playoffs. Os quatro primeiros vão direto para as quartas de final. No mata-mata, as oitavas de final serão disputadas em uma melhor de três. A partir das quartas de final, as séries de playoffs adotarão o formato melhor de cinco. Em decisão tomada em conjunto pelos clubes que formam o Conselho de Administração, não haverá rebaixamento na décima segunda edição do NBB.

Transmissão

A Rádio Jovem Pan News transmite a partida a partir das 19h45. Ouças nos 1410 AM, aplicativos e Facebook e Youtube do Jornal Cidade.