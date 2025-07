Após dois anos de ausência, o Rio Claro Basquete está oficialmente de volta ao cenário esportivo e promete uma nova era. Na noite dessa segunda-feira (14), novidades foram anunciadas pelo time com a apresentação de um projeto ousado que inclui uma comissão técnica internacional liderada por um treinador da Sérvia. Apesar de os nomes oficiais ainda não terem sido divulgados, a promessa é que o elenco e os membros da comissão técnica sejam anunciados nos próximos dias. A estreia da equipe já tem data marcada: será no dia 5 de agosto, em casa, contra o tradicional Pinheiros.

O retorno da equipe vem acompanhado de um acordo de quatro anos firmado com um grupo de investidores sérvios, liderado por um empresário e ex-jogador. No mês passado, o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) havia anunciado o retorno da equipe. O grupo escolheu Rio Claro como sede para investir e revelar talentos, apostando na tradição da cidade no basquete e no potencial de crescimento esportivo e estrutural da equipe.

O projeto conta ainda com o apoio institucional da Prefeitura de Rio Claro, que oferece suporte de logística e estrutura, além da parceria com o ABCD Bandeirantes, responsável pela gestão da equipe. Segundo o time, a proposta esportiva segue a filosofia do basquete europeu: foco no desenvolvimento técnico, disciplina e aprimoramento de jovens promessas brasileiras, mesclando a esse núcleo a experiência de atletas estrangeiros em busca de novas oportunidades no mercado nacional.

A nova comissão técnica será formada por um treinador sérvio e um auxiliar técnico brasileiro experiente, promovendo uma troca rica de culturas e conhecimentos, com o objetivo de elevar o nível competitivo do elenco e formar uma base sólida para o futuro. Em junho, reportagem do JC mostrou que a volta do Rio Claro Basquete já mexe com os ânimos do mercado.

O Jornal Cidade apurou nos bastidores que um dos nomes cotados para o time é do ala-pivô Jon dos Anjos, o Jonathan. O jogador teve a última passagem pelo clube União Corinthians, do Rio Grande do Sul, e que teve uma média de pontos alta no último NBB (Novo Basquete Brasil). Outro nome cotado para o time é um retorno. Trata-se do ala-armador Luis Sacco, o Gemadinha, de Limeira, que estava no Brasília. Os nomes ainda não foram confirmados oficialmente.