Foto: Guilherme Figueiredo

O Rio Claro Basquete volta à quadra neste sábado (16), às 19h, no Ginásio Felipe Karan, para enfrentar o Bauru Basket pela sequência do Campeonato Paulista 2025. A equipe busca recuperação após a derrota para o Paulistano, fora de casa, por 75 a 62, na última rodada.

No confronto anterior, o Rio Claro começou equilibrando as ações e foi para o intervalo perdendo por apenas um ponto (36 a 35). No entanto, no segundo tempo, o Paulistano conseguiu impor seu ritmo e manteve a liderança até o fim.

Agora, diante de sua torcida, o time segue em busca de consolidar o entrosamento do novo elenco e conquistar a segunda vitória na competição. A primeira veio contra o Mr. Moo São José Basketball.

Os ingressos para o duelo contra o Bauru custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 10 (ingresso solidário com doação de 1 litro de leite ou 1 kg de alimento). A compra pode ser feita pelo site totalticket.com.br. Crianças até 12 anos não pagam. As vendas físicas acontecem horas antes do jogo, no Ginásio Felipe Karan.