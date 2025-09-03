Foto: Allan Favrin/LSB

Equipe rio-clarense lutou até o fim, mas não conseguiu reverter a vantagem construída pelos donos da casa

O Rio Claro Basquete entrou em quadra nesta terça-feira (02) para mais um compromisso pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial A-1 Masculina. Jogando fora de casa, no Ginásio Municipal “Gualberto Moreira”, a equipe foi superada pela LSB/Sorocaba por 85 a 72.

O primeiro quarto foi bastante equilibrado, com o Rio Claro perdendo por apenas um ponto (16 a 15). No entanto, a LSB conseguiu abrir vantagem no segundo período, vencendo por 23 a 15, e ampliou ainda mais no terceiro, quando fez 27 a 22.

No último quarto, o Leão reagiu e conseguiu vencer por 20 a 19, mas a diferença construída ao longo da partida garantiu a vitória dos sorocabanos.

O destaque do confronto foi o ala Nathan Gonçalves, da LSB, que anotou 17 pontos e registrou 19 de eficiência.

Última rodada do 1º turno acontece nesta quarta-feira (03)

A rodada final do primeiro turno será disputada nesta quarta-feira (03/09), com três confrontos decisivos:

  • Basket Osasco x Mogi Basquete
    20h00 – Ginásio “Prof. Hugo Ramos”, Mogi das Cruzes
  • E.C. Pinheiros x Paulistano/Corpe
    20h00 – Ginásio Henrique Vilaboim, São Paulo
  • S.C. Corinthians Paulista x Bauru Basket
    20h30 – Ginásio Wlamir Marques, São Paulo

Os resultados definirão as posições finais na classificação do turno e podem mexer diretamente no cruzamento da próxima fase.

Classificação atual

Imagem: Reprodução/Site FPB

