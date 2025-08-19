Equipe do Leão mostrou evolução após o intervalo, mas não conseguiu reverter a vantagem construída pelo atual campeão
O Rio Claro Basquete voltou à quadra na noite desta segunda-feira (18) pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial A-1 Masculina. Jogando no ginásio Pedrocão, a equipe rio-clarense foi superada pelo Sesi Franca por 99 a 85.
O jogo começou com domínio dos donos da casa, que abriram boa vantagem nos dois primeiros quartos e foram para o intervalo vencendo por 57 a 34 (parciais de 31×17 e 26×17). No entanto, o Leão voltou mais consistente para o segundo tempo, equilibrou as ações e venceu o último período por 26 a 15, mostrando evolução mesmo com a diferença já consolidada.
O destaque da partida foi o ala/armador David Jackson, do Franca, que anotou 31 pontos e teve 40 de eficiência. Pelo lado rio-clarense, a reação no segundo tempo foi o ponto positivo a ser destacado.
Com o resultado, o Rio Claro soma duas vitórias e três derrotas no estadual, enquanto o Franca chegou à quarta vitória em cinco jogos.
A rodada do Campeonato Paulista prossegue nesta terça-feira (19), com transmissão ao vivo pela TVFPB (canal oficial da Federação Paulista de Basketball):
- Bauru Basket x São Leopoldo Mandic Basket – 19h30, no ginásio “Panela de Pressão”
- Mr. Moo São José Basketball x Basket Osasco – 19h30, no Centro de Treinamento (Complexo Teatrão)
- E.C. Pinheiros x LSB/Sorocaba – 20h00, no ginásio Henrique Vilaboim