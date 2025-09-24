Foto: Guilherme Figueiredo

Na noite de terça-feira (23), o Rio Claro Basquete foi derrotado pelo Franca pela segunda vez, encerrando sua participação na disputa do Campeonato Paulista 2025

O Sesi Franca Basquete é o primeiro semifinalista da Divisão Especial A-1 Masculina. Jogando diante de seus torcedores no Ginásio Pedrocão nessa terça-feira (23/09), o atual campeão paulista venceu o Rio Claro Basquete por 107 a 70 e encerrou a série melhor de 3 das quartas de final por 2 a 0.

Como em outras partidas da temporada, novamente a vitória da equipe comandada por Helinho Garcia veio liderada por ótimas atuações de Georginho de Paula e Cristiano Felício. O primeiro foi o maior pontuador francano, com 17 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. O segundo saiu de quadra com um duplo-duplo: 10 pontos e 10 rebotes. O astro Lucas Dias também brilhou com 15 pontos e 8 assistências.

NBB – O Rio Claro volta à quadra no dia 18/10, na estreia do NBB. Seu adversário será o Pinheiros, com quem jogou em dois confrontos durante o Campeonato Paulista, um deles sendo a estreia do Leão no retorno ao basquete no Ginásio Felipe Karam. Já o segundo confronto ocorreu na fase de realinhamento, em São Paulo. Em ambas as partidas, a equipe do Pinheiros.

A equipe do Leão deve passar por algumas mudanças para o NBB. Uma delas pode ser a saída do treinador Milan Vulic, que não deve mais fazer parte do time. Inclusive, nesta última partida (eliminação contra o Franca, na terça-feira, dia 23), o treinador sérvio já não estava dirigindo a equipe. Vitorioso nas quartas, o time do Franca é o grande favorito tanto no Campeonato Paulista quanto no NBB, pois a equipe é a atual campeã dos dois títulos.