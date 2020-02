Jogando na noite de hoje(11) no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, o Rio Claro Basquete perdeu por 88 a 79 para o Corinthians pelo Novo Basquete Brasil.

As parciais foram: 22 a 16 para o Timão no primeiro quarto, 21 a 19 para o Leão no segundo quarto, no terceiro quarto empate em 26 a 26 e no último quarto vitória do Timão por 21 a 16.

O Leão volta à quadra na próxima sexta(14) contra o Botafogo às 21h10 no ginásio Felipão.