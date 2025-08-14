Após vitória sobre o São José, equipe rio-clarense faz jogo equilibrado fora de casa, mas perde por 75 a 62 e já se prepara para enfrentar o Bauru no sábado
O Rio Claro Basquete entrou em quadra nesta quarta-feira (13) em busca de manter o bom momento após conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista, diante do Mr.Moo São José Basketball. A equipe, que vem mostrando evolução no entrosamento do novo elenco, enfrentou o Paulistano CORPe Saúde fora de casa.
O início foi equilibrado: no primeiro quarto, os donos da casa levaram a melhor por 18 a 16. Na segunda parcial, o Rio Claro reagiu, conseguiu impor mais seu ritmo e foi para o intervalo com vantagem mínima do Paulistano: 36 a 35.
Na volta do vestiário, o time rio-clarense manteve a pressão e tentou encostar no placar, mas o Paulistano soube aproveitar melhor as oportunidades e ampliou a diferença nos dois últimos quartos (20×16 e 19×11), fechando o jogo em 75 a 62. O destaque individual da partida foi o ala-pivô Lucas Siewert, do Paulistano, cestinha com 25 pontos, além de 8 rebotes e 2 assistências.
O próximo compromisso do Rio Claro Basquete será neste sábado (16), às 19h, no ginásio Felipe Karan, contra o Bauru Basket. Já o Paulistano encara a Liga Sorocabana, no mesmo dia e horário, em Sorocaba.