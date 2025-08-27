Equipe rio-clarense venceu o primeiro quarto e reagiu no último período, mas não conseguiu evitar a quinta derrota no Paulista
O Rio Claro Basquete esteve em quadra na noite desta terça-feira (26), no Ginásio “Professor Hugo Ramos”, em Osasco, pela Divisão Especial A-1 do Campeonato Paulista. A equipe do Leão fez um jogo equilibrado contra o Basket Osasco, mas acabou derrotada por 100 a 91.
O Rio Claro começou bem, vencendo o primeiro quarto por 26 a 24. Porém, o adversário reagiu nos períodos centrais, vencendo o segundo por 30 a 21 e o terceiro por 27 a 21. No último período, o Leão voltou a mostrar força ofensiva e levou a melhor por 23 a 19, mas a diferença construída anteriormente garantiu a vitória do time da casa.
O destaque do confronto foi Anthony Harris, do Osasco, com 33 pontos e 29 de eficiência. Com o resultado, o Rio Claro Basquete soma três vitórias e cinco derrotas no estadual. O Basket Osasco chegou à sua terceira vitória em sete jogos.
A rodada do Paulista continua nesta quarta-feira (27) com os seguintes confrontos:
- Franca x Pinheiros – 19h00, no ginásio Pedrocão (Franca)
- Bauru x São José – 19h30, no ginásio Panela de Pressão (Bauru)
- Mogi x Corinthians – 20h00, no ginásio Prof. Hugo Ramos (Mogi das Cruzes)