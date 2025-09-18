Torcedoras mirins do Rio Claro Basquete , acompanhando equipe no Ginásio Felipe Karan. Foto Guilherme Figueiredo

Rodada final da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete se encerra hoje (18). Além de Rio Claro e Paulistano/CORPe, outros quatro jogos finalizam a fase

O Campeonato Paulista de 2025, está próximo de encerrar mais uma fase nesta quinta-feira (18), e entre os cinco jogos que encerram esta fase teremos Rio Claro Basquete x Paulistano CORPe, às 20h.

Para a equipe do Rio Claro, o jogo não deve trazer alterações na posição final dessa fase, pois mesmo que as equipes do LSB Sorocaba e São Leopoldo Mandic vençam na rodada e o Rio Claro perca, a vantagem e a classificação do 3° lugar já está garantido ao Leão, já que a equipe leva vantagem em ambos confrontos diretos, sendo esse o critério de desempate adotado pela FPB no regulamento dessa edição.

Já o Paulistano CORPe, venceu o Pinheiros na última segunda-feira (15), e assim garantiu a melhor campanha do grupo B, pois apenas a equipe do Pinheiros poderia superá-la, porém com a derrota em confronto direto, definido a colocação de ambas as equipes.

As outras partidas de hoje que encerram o realinhamento são: Basket Osasco x LSB Sorocaba, às 16h, em Mogi das Cruzes; às 19h30, em Bauru, o Bauru Basket recebe o Corinthians;

Rio Claro está nos “playoffs”. Foto: Guilherme Figueiredo

Além do jogo do Leão, outros dois jogos fecham à noite de quinta, por volta das 20h, novamente em Mogi das Cruzes, o Mogi Basquete recebe o SESI Franca, e por fim o São Leopoldo Mandic recebe o Pinheiros, em Limeira, para encerrar a fase de realinhamento do Campeonato Paulista de 2025. O Mr Moo São José Basketball, aguarda resultados para definir sua posição.

TRANSMISSÃO

A partida terá transmissão Grupo JC/Alugtec Equipamentos na rádio Jovem Pan News (FM 89,1), e com imagens no YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro a partir das 19h45 horas.