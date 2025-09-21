Na noite deste sábado o Rio Claro Basquete recebeu a equipe de Franca para a primeira partida dos playoffs. Jogando diante da torcida o Leão não conseguiu se encontrar em quadra e perdeu pelo placar de 83 a 50.

As equipes voltam a se encontrar nesta terça-feira (23) desta vez em Franca e só a vitória interessa para o time de Rio Claro continuar vivo na competição e forçar o terceiro jogo.

