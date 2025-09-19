Primeira partida das equipes nos playoffs será transmitida ao vivo pelo Grupo JC neste sábado (19), às 17h45, com narração de Luiz Carlos do Nascimento, reportagens de Ademir Sartori e comentários de Eric Tatu
O Rio Claro Basquete volta à quadra neste sábado (19), no primeiro duelo contra Franca pelo início dos playoffs do Campeonato Paulista 2025. A partida terá início às 17h45 e contará com cobertura ao vivo nos canais digitais do Grupo JC, no YouTube e Facebook, além da transmissão pela rádio Jovem Pan News de Rio Claro (FM 89.1 MHz).
A narração ficará por conta de Luiz Carlos do Nascimento, reportagens de Ademir Sartori e comentários de Eric Tatu, trazendo todos os detalhes da disputa que promete fortes emoções para a torcida rio-clarense.
A transmissão é um oferecimento AlugTec Equipamentos, soluções completas para a construção civil, incluindo plataformas de trabalho aéreo, andaimes e ferramentas elétricas. Contato pelo telefone (19) 3524-6066 ou pelo WhatsApp (19) 98138-0040.
Acompanhe ao vivo
YouTube: youtube.com/jcrioclaro
Facebook: facebook.com/jcrioclaro
Rádio Jovem Pan News de Rio Claro: FM 89.1 MHz