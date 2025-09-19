Rio Claro está nos “playoffs”. Foto: Guilherme Figueiredo

Primeira partida das equipes nos playoffs será transmitida ao vivo pelo Grupo JC neste sábado (19), às 17h45, com narração de Luiz Carlos do Nascimento, reportagens de Ademir Sartori e comentários de Eric Tatu

O Rio Claro Basquete volta à quadra neste sábado (19), no primeiro duelo contra Franca pelo início dos playoffs do Campeonato Paulista 2025. A partida terá início às 17h45 e contará com cobertura ao vivo nos canais digitais do Grupo JC, no YouTube e Facebook, além da transmissão pela rádio Jovem Pan News de Rio Claro (FM 89.1 MHz).

A narração ficará por conta de Luiz Carlos do Nascimento, reportagens de Ademir Sartori e comentários de Eric Tatu, trazendo todos os detalhes da disputa que promete fortes emoções para a torcida rio-clarense.

A transmissão é um oferecimento AlugTec Equipamentos, soluções completas para a construção civil, incluindo plataformas de trabalho aéreo, andaimes e ferramentas elétricas. Contato pelo telefone (19) 3524-6066 ou pelo WhatsApp (19) 98138-0040.

Acompanhe ao vivo

YouTube: youtube.com/jcrioclaro

Facebook: facebook.com/jcrioclaro

Rádio Jovem Pan News de Rio Claro: FM 89.1 MHz