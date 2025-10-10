Equipe do Rio Claro Basquete comemorando a vitória contra a equipe do Paulistano. Foto: Guilherme Figueiredo

Jogo de abertura será no sábado (18), às 18h, no Ginásio Felipe Karam. Ingressos em 1º lote promocional já estão à venda. Time chega para a temporada reforçado com o lendário técnico europeu Slobodan Nikolić e novas contratações

O Rio Claro Basquete volta à quadra no próximo sábado (18 de outubro), às 18h, no Ginásio Felipe Karam, para sua estreia na nova temporada do NBB. O adversário será o forte Pinheiros, em um duelo que promete agitar a torcida do Leão.

A venda de ingressos para este jogo de abertura já está disponível no site da Total Ticket (www.totalticket.com.br) em valor promocional de 1º lote, por tempo limitado. Os preços são:

Inteira: R$ 25

R$ 25 Meia-entrada: R$ 12,50

R$ 12,50 Entrada Social: R$ 15 (com doação de 1kg de alimento)

R$ 15 (com doação de 1kg de alimento) Cadeira de Quadra: R$ 50

A enda europeia no comando técnico

Uma das grandes novidades para esta temporada é a chegada do novo técnico: Slobodan Nikolić, uma verdadeira lenda do basquete europeu. Aos 66 anos, o experiente treinador sérvio já comanda os treinos, preparando o time para os desafios do NBB.

Nikolić traz em seu currículo títulos expressivos: foi campeão duas vezes na República Tcheca pelo Opava e conquistou a dupla coroa na Bulgaria pelo Lukoil. Em sua trajetória, comandou clubes tradicionais da Sérvia, como OKK Beograd, Radnički e Napredak, além de passagens por Rússia e Romênia. Como jogador, é ídolo do Estrela Vermelha, onde detém recordes de temporadas e jogos disputados.

Slobodan Nikolić (Foto: Guilherme Figueiredo)

Mais reforços e novo patrocinador

A reportagem do JC apurou que a equipe não parou por aí. O Rio Claro Basquete contratou dois novos atletas e também fechou com um novo patrocinador, que integrará o projeto visando a disputa nacional. Todas essas novidades serão anunciadas oficialmente na próxima segunda-feira (13).

O presidente da equipe, Marcelo Tamião, demonstrou grande expectativa com a participação do time no NBB. “Estamos com uma grande expectativa nesta nova etapa. Uma competição de nível nacional e com 20 equipes, como vai ser o NBB, nos traz grandes desafios”, declarou.

Sobre a chegada do novo patrocinador, Tamião comemorou em declaração ao Jornal Cidade: “Acho de grande importância nosso novo patrocinador, algo que nos deixa muito contentes, pois é sinal de que estamos no caminho certo, quando grandes empresas acreditam na nossa equipe”.