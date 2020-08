Em entrevista à Rádio Jovem Pan News de Rio Claro, o presidente do Rio Claro Basquete, André Godoy, declarou que o time está próximo de disputar o Campeonato Paulista de Basquete. A participação no Novo Basquete Brasil está indefinida e depende de um patrocinador “máster”, que está em negociação.

“Recebemos o apoio de empresas de nossa cidade que, juntas, irão viabilizar um time enxuto para a disputa do estadual. Será uma equipe com no máximo cinco atletas adultos e o restante com jogadores do juvenil. Estamos conversando também para que o técnico seja o Fernando Penna, que teve uma grande identificação com nosso time, claro que dependerá se os atletas vão aceitar um contrato apenas para jogar o Paulista, já que nesse momento o NBB está em negociação. Pedimos um tempo maior para a Federação Paulista para ter esse tempo de negociação com esses jogadores”.

Sobre as tratativas para a disputa do NBB, o presidente do Leão deixou claro que só disputará se tiver condições necessárias para arcar com os custos.

“Não vamos assumir algo que não possamos cumprir. Para disputar o NBB temos que comprovar em conta R$ 1 milhão e 800 mil para a Liga Nacional de Basquete. Temos uma negociação avançada com uma empresa do ramo da saúde, de Ribeirão Preto, para que possamos viabilizar a participação. Só com as empresas locais não é o suficiente.’’

Vídeo

Confira a entrevista de André Godoy para a Jovem Pan News Rio Claro: