Corinthians 103 x 83 Rio Claro Basquete. Foto: Beto Miller

Equipe rio-clarense venceu dois quartos do jogo, mas não conseguiu superar o invicto Corinthians fora de casa

O Rio Claro Basquete entrou em quadra nesta quarta-feira (20) para mais um desafio no Campeonato Paulista da Divisão Especial A-1 Masculina. Atuando em São Paulo, a equipe do Leão enfrentou o Corinthians, que segue invicto na competição, e acabou derrotada por 103 a 88.

O jogo começou com domínio do time da casa, que venceu o primeiro quarto por 38 a 19. O Rio Claro reagiu no segundo período, impondo ritmo mais forte e diminuindo a diferença ao vencer por 25 a 16.

Na volta do intervalo, o Corinthians retomou o controle da partida e abriu larga vantagem com parcial de 31 a 13. Mesmo com novo equilíbrio no último quarto, quando o Rio Claro voltou a levar a melhor (26 a 18), a diferença construída anteriormente definiu o resultado final.

O armador Kauan Raymundo foi o grande destaque do duelo, comandando o Corinthians com 16 pontos e 27 de eficiência. Pelo lado rio-clarense, apesar da falta de entrosamento por conta do curto período de treinos e os jogadores ainda se conhecendo, a garra para reagir em dois períodos foi o ponto positivo do confronto.

Com o resultado, o Rio Claro soma duas vitórias e quatro derrotas no estadual. Já o Corinthians mantém campanha perfeita, com cinco vitórias em cinco jogos.

A próxima partida do Leão será neste sábado (23), às 18h, no Felipão, com transmissão ao vivo do JC no YouTube e Facebook, além da rádio Jovem Pan News de Rio Claro, FM 89.1 MHz. O início da transmissão será às 17h45, com narração de Luiz Carlos do Nascimento, comentários do craque Eric Tatu e reportagens de Ademir Sartori.

A transmissão é um oferecimento AlugTec Equipamentos, soluções completas para a construção civil, incluindo plataformas de trabalho aéreo, andaimes e ferramentas elétricas. Contato pelo telefone (19) 3524-6066 ou pelo WhatsApp (19) 98138-0040.