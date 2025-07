A venda dos ingressos para a estreia do Rio Clao Basquete no Paulista começa na próxima semana. Foto: Matheus Sciamana

Dentro de 10 dias, o Leão volta a rugir no basquete pelo Campeonato Paulista. Tabela de jogos também já foi anunciada

O retorno do Rio Claro Basquete está próximo. O time estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 5 de agosto, contra o tradicional Pinheiros, em casa, no Ginásio Felipão, que também vai abrir cinco jogos somente em agosto. Nessa quinta-feira (24), os primeiros jogadores começaram a ser revelados, entre eles, atletas internacionais. No total são 13 jogadores contratados para esta nova fase do Leão, que volta após dois anos de paralisação e com investidores da Sérvia. A venda dos ingressos para a estreia começa na próxima semana.

Imagem: Divulgação/Rio Claro Basquete

Euipe do Rio Claro Basquete

O primeiro jogador anunciado é o Luis Fernando Lopes Sacco, o popular Gemadinha. O ala-armador tem 28 anos, jogou por Rio Claro na Liga Ouro de 2019, passou por grandes equipes como Corinthians, Paulistano, Bauru e Brasília e agora volta ao Leão com a missão de ser um dos líderes da jovem equipe do Rio Claro Basquete.

Nemanja Simovic, ala-armador sérvio de 30 anos, vem pra sua primeira experiência fora do continente europeu e é um dos nomes ‘gringos’ que fazem parte da nova equipe. Matheus Bonfim, de 25 anos, passou pelas equipes de Brasília e Pato nos últimos NBBs e agora vem defender o Leão. Vitor Silvério é o quarto jogador anunciado. Jovem revelação do basquete, chega forte para conquistar seu espaço em Rio Claro, depois de passagem por São José e Franca.

Luis Fernando Lopes Sacco, o popular Gemadinha. Foto: Matheus Sciamana

Nemanja Simovic, ala-armador sérvio de 30 anos. Foto: Matheus Sciamana

Matheus Bonfim, de 25 anos. Foto: Matheus Sciamana

Vitor Silvério. Foto: Matheus Sciamana

O retorno da equipe vem acompanhado de um acordo de quatro anos firmado com um grupo de investidores sérvios, liderado por um empresário e ex-jogador. No mês passado, o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) havia anunciado o retorno da equipe. O grupo escolheu Rio Claro como sede para investir e revelar talentos, apostando na tradição da cidade no basquete e no potencial de crescimento esportivo e estrutural da equipe.

Ginásio Felipão

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, iniciou na quinta-feira (24) os trabalhos de revitalização da iluminação do Ginásio Municipal Felipe Karam. A ação contempla a instalação de 30 novas lâmpadas de LED, com potência de 200 watts e fluxo luminoso estimado em 16 mil lúmens cada, todas com garantia de cinco anos.

A intervenção faz parte de um planejamento mais amplo que prevê, já no próximo ano, uma reforma completa do sistema de iluminação do ginásio, atendendo às demandas estruturais e técnicas do espaço. A modernização atual já assegura conformidade com as especificações exigidas pela Liga Nacional de Basquete (LNB), possibilitando o pleno uso do local para competições oficiais.

“A revitalização já dialoga com o projeto futuro de reforma e vem somar esforços para garantir que nosso ginásio continue sendo palco de grandes eventos esportivos”, destacou o secretário de Esportes, Erlon Mastricico Thiele. A previsão é de que os trabalhos de implantação de nova iluminação sejam concluídos até neste sábado (26).

De acordo com o prefeito Gustavo Perissinotto, “a Prefeitura dará todo suporte na estrutura física para que o basquete rio-clarense tenha condições de voltar a se destacar no cenário esportivo e divulgar positivamente o nome de nossa cidade”, observa em comunicado.