Pacientes passaram por avaliação pré-cirúrgica há duas semanas.

Rio Claro fará neste sábado (7) e domingo (8) mutirão de cirurgias oftalmológicas para atender mais de 500 pessoas que aguardavam pelo procedimento. No sábado, serão 241 cirurgias de catarata e, no domingo, estão agendadas 125 cirurgias de pterígio e 160 procedimentos de capsulotomia, conforme informa a Fundação Municipal de Saúde.

“É o quinto mutirão de cirurgias oftalmológicas que realizamos em menos de quatro anos”, comenta o prefeito Gustavo. Nos quatro mutirões anteriores foram realizados mais de 2.500 atendimentos.

Após a cirurgia no primeiro olho, que será neste final de semana, os pacientes que tiverem a necessidade farão a cirurgia no outro olho em março. Os pacientes que passarão pelas cirurgias fizeram há duas semanas avaliação pré-cirúrgica. É importante que as pessoas que estão com a cirurgia agendada compareçam ao Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead) no dia e horário estabelecido.

Esse mutirão de cirurgias de catarata e pterígio tem recursos de emendas parlamentares do deputado estadual Delegado Olim e deputado federal Mauricio Neves, com articulação do vereador Júlio Lopes.