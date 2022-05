Na manhã de sábado (28) o município de Rio Claro realizará uma arrecadação de agasalhos em sistema drive thru, no “Dia D” da Campanha do Agasalho. “É uma maneira de facilitar para que as pessoas realizem este gesto de solidariedade aqueles que mais precisam”, explica Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município.

Das 9 às 14 horas uma equipe estará em frente ao Centro Cultural Roberto Palmari, na Rua 2 com a Avenida 38, esperando os doadores passarem de carro e fazerem a entrega dos agasalhos.

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro iniciou a Campanha do Agasalho 2022 no final de abril. “Uma vez mais, esperamos contar com a colaboração da população para que possamos arrecadar agasalhos em quantidade suficiente para atender todos que nos procurarem”, afirma Bruna Perissinotto.

Com o tema “Seu agasalho pode ter um final feliz”, a campanha tem três postos de arrecadação: no paço municipal (Rua 3, entre as avenidas 3 e 5), Núcleo Administrativo Municipal (Rua 6 com Avenida 46) e Barracão da Solidariedade (Rua 1-B, 411, Cidade Nova).

“As pessoas ou empresas que forem colaborar com uma grande quantidade podem nos comunicar para que façamos a coleta no local”, informa Bruna. O telefone para contato é 3526-7171.