Com ritmo acelerado na Avenida Brasil, infraestrutura para o Carnaval 2026 já conta com a maior parte das arquibancadas e camarotes instalados no Espaço Multiuso
Os preparativos para o Carnaval 2026 em Rio Claro entraram em fase final com a montagem das arquibancadas, camarotes e demais instalações. Até o final da tarde desta quarta-feira (4), mais de 70% da infraestrutura no Espaço Multiuso já estava concluída para os desfiles.
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani, o trabalho foca no capricho e profissionalismo. O objetivo é garantir que o público e as escolas de samba tenham segurança e comodidade durante a folia na Avenida Brasil.
Estrutura e acessibilidade no Espaço Multiuso
O local terá uma estrutura completa, incluindo frisas, sanitários, área de alimentação, estacionamento e um espaço inclusivo para pessoas com deficiência. Ao todo, o Carnaval 2026 oferecerá 5.000 lugares gratuitos, com reserva pelo aplicativo Cadu.
Para quem deseja adquirir ingressos para os setores pagos, as vendas ocorrem no Mercadão Municipal e na Casa Amarela (Rua 1 com Avenida 5). A organização reforça que a reserva antecipada é fundamental para garantir a presença no evento.
Programação oficial do Carnaval 2026
Os desfiles das escolas de samba já possuem horários definidos. No sábado, 14 de fevereiro, a Corte Momesca abre a passarela às 20h15, seguida por Ritmo Alvinegro (20h30), A Casamba (22h05) e Voz do Morro (23h40).
No domingo, 15 de fevereiro, a programação segue com a Corte Momesca (20h15), Embaixadores do Samba (20h30), Samuca (22h05) e Unidos da Vila Alemã (23h40). A expectativa é de arquibancadas cheias em todas as noites.
Noite das campeãs
A celebração termina na terça-feira, 17 de fevereiro, com o Desfile das Campeãs. O evento reunirá as escolas vencedoras do Carnaval 2026 no Espaço Multiuso para uma noite especial, encerrando oficialmente o espetáculo carnavalesco de Rio Claro.