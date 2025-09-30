Léo Macedo conversa com Popó no ringue. Foto: Reprodução/TV Globo

Léo Macedo, ex-técnico da Seleção Brasileira, entra no ringue durante briga generalizada e define cenas: “Lamentável, papelão”

A equipe da MM Boxe enviou alguns integrantes para prestigiar o evento que os fãs de luta tanto aguardaram. Na madrugada de domingo, o Spaten Fight Night foi transmitido pela TV Globo, onde a lenda do boxe Arcelino Freitas “Popó” iria enfrentar outro astro do mundo das lutas, Wanderlei Silva, ex-campeão no MMA.

O evento foi estrelado e contou com diversas estrelas do mundo da luta, entre elas alguns representantes da MM Boxe de Rio Claro como Leonardo Macedo e Caio Barreto (treinadores), Jucielen Romeu, atleta rio-clarense formada na academia do Cidade Nova que está brilhando no esporte.

Léo Macedo (a direita) da MM Boxe, esteve no evento de sábado (27),
onde as equipes do Popó e Wanderlei Silva brigaram após a luta

A repercussão desse card foi gigante, pois, após o juiz encerrar a luta por desqualificação, diante de uma cabeçada acertada por Wanderlei, as duas equipes invadiram o ringue e acabaram se envolvendo em uma briga generalizada.

Léo Macedo conta que subiu no ringue e tentou “amenizar o estrago que foi feito” durante a confusão, tentando acalmar a todos.

Questionado pela reportagem sobre a briga, Léo falou: “Lamentável, papelão, o evento foi maravilhoso, com investimento de milhões, e eles protagonizaram cenas de selvageria e amadorismo”. declarou o treinador rio-clarense, que já foi técnico da Seleção Brasileira de Boxe.

Tags: ,

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Esportes:

MM Boxe, de Rio Claro, brilha no Campeonato Brasileiro de Boxe 2025

Médico de Rio Claro conquista título mundial pela Seleção Médica Brasileira em Dublin

Equipe de Rio Claro “MM Boxe” está disputando Circuito Escolar de boxe