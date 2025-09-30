Léo Macedo conversa com Popó no ringue. Foto: Reprodução/TV Globo

Léo Macedo, ex-técnico da Seleção Brasileira, entra no ringue durante briga generalizada e define cenas: “Lamentável, papelão”

A equipe da MM Boxe enviou alguns integrantes para prestigiar o evento que os fãs de luta tanto aguardaram. Na madrugada de domingo, o Spaten Fight Night foi transmitido pela TV Globo, onde a lenda do boxe Arcelino Freitas “Popó” iria enfrentar outro astro do mundo das lutas, Wanderlei Silva, ex-campeão no MMA.

O evento foi estrelado e contou com diversas estrelas do mundo da luta, entre elas alguns representantes da MM Boxe de Rio Claro como Leonardo Macedo e Caio Barreto (treinadores), Jucielen Romeu, atleta rio-clarense formada na academia do Cidade Nova que está brilhando no esporte.

Léo Macedo (a direita) da MM Boxe, esteve no evento de sábado (27),

onde as equipes do Popó e Wanderlei Silva brigaram após a luta

A repercussão desse card foi gigante, pois, após o juiz encerrar a luta por desqualificação, diante de uma cabeçada acertada por Wanderlei, as duas equipes invadiram o ringue e acabaram se envolvendo em uma briga generalizada.

Léo Macedo conta que subiu no ringue e tentou “amenizar o estrago que foi feito” durante a confusão, tentando acalmar a todos.

Questionado pela reportagem sobre a briga, Léo falou: “Lamentável, papelão, o evento foi maravilhoso, com investimento de milhões, e eles protagonizaram cenas de selvageria e amadorismo”. declarou o treinador rio-clarense, que já foi técnico da Seleção Brasileira de Boxe.