O jovem Davi Bossolani venceu três medalhas de ouro durante a Super Copa de São Paulo

Davi Bossolani venceu os 50m costas, livre e borboleta na maior competição da Federação Aquática Paulista, que reuniu cerca de mil atletas; agora ele se prepara para a final do circuito em dezembro

Davi Bossolani de Goes, atleta rio-clarense, de apenas 10 anos, foi destaque na Super Copa São Paulo de Verão, que aconteceu de 13 a 16 de novembro, em Votuporanga.

Davi conquistou a primeira colocação nas 3 provas que disputou. Primeiro lugar nos 50m Nado Costas, 1. lugar nos 50m nado Livre e 1. Lugar nos 50m Nado Borboleta, com excelentes tempos e rendimentos.

Davi é atleta da equipe de natação do Clube de Campo de Rio Claro, liderada pelos técnicos Carla Sturion e Gabriel Benazzi.

Davi Bossolani de Goes de 10 anos, segurando uma de suas medalhas de ouro durante a Super Copa São Paulo de Verão

A Super Copa São Paulo de Verão é a maior competição para nadadores vinculados à Federação Aquática Paulista e reuniu cerca de 1000 atletas de 41 entidades nas dependências do Complexo Aquático Saverio Maranho, em Votuporanga.

Davi agora segue focado, se preparando para a Final do Circuito Pré Mirim e Mirim da Federação que acontecerá em Dezembro, na cidade de Limeira.

Além da natação, Davi também compete no futebol, onde representa o clube de campo de Rio Claro onde atua como zagueiro e até chegou a ser escolhido como o capitão da equipe sub-10.