Foto: Divulgação/Estrela da Casa

Cantora representa a cidade no programa da TV Globo, e torcida local pode votar diretamente no site do GShow durante sua apresentação

A rio-clarense Biahh Cavaltante, representante da cidade no programa Estrela da Casa, da TV Globo, enfrenta uma etapa decisiva na competição nesta segunda-feira (8). Sua apresentação no “Festival” acontecerá após o capítulo da novela “Vale Tudo”, e a votação do público, que acontece em tempo real, definirá seu futuro no reality.

De acordo com as regras do programa, no momento em que Biahh subir ao palco, a votação será aberta no site do GShow por um período de aproximadamente dois minutos. Os telespectadores poderão dar notas à performance da artista, que precisa do apoio massivo da região para evitar a eliminação.

Como funciona a eliminação

Após todas as performances, um ranking geral é formado com base nas notas do público e dos jurados.

Os três últimos colocados ficam em risco de eliminação.

Os jurados Lexa, Leo Jaime e João Carlos Martins salvarão um dos três.

Entre os dois restantes, o participante com a menor nota do público será eliminado.

Biahh Cavaltante, conhecida como “A Voz de Rio Claro”, tem mobilizado fãs e apoiadores em suas redes sociais. Agora, a torcida precisa estar atenta ao horário e acessar o portal do GShow para garantir sua permanência no programa.

Serviço

O que: Votação para Biahh Cavaltante no Estrela da Casa

Quando: Segunda-feira (8), após a novela “Vale Tudo”

Onde: Site do GShow (gshow.globo.com)

Como: Dar notas durante a apresentação (votaçãο aberta por ~2 min)