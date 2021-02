Com o pedido de não ter o nome divulgado nem o do pai, que tem 92 anos de idade, uma mulher procurou a reportagem do Jornal Cidade com o objetivo de fazer um alerta para idosos e familiares que os acompanham na hora da vacinação contra a Covid-19.

De acordo com a denunciante, na última quinta (11), ela foi até a Unidade Básica de Saúde da Avenida 29 acompanhando o pai e a mãe para tomar a primeira dose da vacina: “O meu pai tem um pouco de dificuldade para andar, então ele ficou sentado na área externa da UBS. A minha mãe, como anda melhor, foi acompanhada do meu cunhado e entrou na sala. No caso dela, o líquido foi retirado do frasco e aplicado sem nenhuma intercorrência. Já no caso do meu pai aconteceu diferente”, relembra.

A mulher cita que, quando chegou a vez do pai, que tem 92 anos de idade, a profissional da saúde veio com a seringa teoricamente pronta já dentro de uma cestinha branca: “Ela furou o braço do meu pai e eu olhando a cena comentei com ela que estava esquisito, pois eu não vi líquido dentro, apenas o êmbolo preto. A profissional então concordou comigo e disse que ia buscar a vacina lá dentro”.

Neste momento, a funcionária da UBS apresentou a seguinte justificativa de acordo com a denunciante: “Ela disse que não queria que eu pensasse que aquilo tinha sido feito por maldade e pontuou que algumas enfermeiras estavam preparando a vacina e que ela estava apenas aplicando, mas que isso seria corrigido. Então ela fez uma primeira aplicação no braço direito do meu pai que não tinha vacina e depois uma segunda aplicação, desta vez com a dose”.

Questionada sobre se registrou um boletim de ocorrência ou procurou a Fundação Municipal de Saúde, a entrevistada disse que na hora, pelo caso ter sido resolvido, não pensou nesta necessidade, mas que depois repensou sobre o assunto: “Mesmo que tenha sido sem querer ou por desatenção, isso não pode acontecer, porque pode custar a vida de um idoso. Acredito que tem que ter uma atenção maior e alguém só supervisionando todas as doses que serão aplicadas”, finaliza.

O que diz a prefeitura

A equipe de profissionais da Secretaria de Saúde está devidamente capacitada para aplicar a vacina. Não houve nenhuma reclamação neste sentido relatada à Vigilância Epidemiológica.

Sobre a seringa já estar com a vacina, o procedimento é adotado para dar agilidade ao processo de vacinação.



Cada frasco contém 10 doses da vacina e, ao abrir o frasco, 10 seringas são usadas para aspirar o líquido. Caso a pessoa queira conferir a seringa antes de receber a vacina, basta solicitar ao profissional de saúde que fará a aplicação.

Aconteceu

Em Maceió, um vídeo postado nas redes sociais ganhou repercussão nacional após uma cuidadora flagrar uma técnica de enfermagem furando o braço de uma idosa de 97 anos mas não aplicando o líquido da vacina contra a Covid-19. Situações semelhantes também já foram registradas no Rio de Janeiro