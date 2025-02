Vítima sofreu inúmeros ferimentos na região da cabeça

Júri popular decidiu pela condenação após mais de 6 horas de julgamento; vítima foi atacada com pedaço de ferro em 2016 após negar retirada de materiais recicláveis

Aconteceu ontem (27) o julgamento do réu que agrediu em 16 de janeiro de 2016 um funcionário do ecoponto localizado no Jardim São Paulo.

Foram pouco mais de 6 horas no tribunal e o júri popular decidiu pela condenação do autor. A pena foi fixada a quatro anos de prisão em regime aberto. O funcionamento do regime aberto baseia-se na confiança na capacidade de autocontrole do condenado. Ou seja, o detento deve seguir rigorosamente as condições impostas pela Justiça, como o horário de recolhimento noturno. Além disso, ele é frequentemente submetido a acompanhamento e fiscalização para assegurar que está cumprindo as condições estabelecidas. Falhas no cumprimento dessas condições podem resultar em regressão para um regime mais severo.

Relembre o fato

Na época, Sergio Antonio Rampin foi agredido na cabeça com um pedaço de ferro. Ele afirmou, em entrevista ao JC, que foi espancado depois de explicar ao agressor que não poderia retirar materiais recicláveis do ecoponto. No depoimento disse que o autor tinha ido um dia antes no ecoponto pedindo para retirar materiais. Rampim então teria explicado que não podia ser retirado nenhum material do local por determinação recebida. No dia seguinte então o réu voltou ao ecoponto e cometeu a tentativa de homicídio.