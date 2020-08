Entre as novidades do projeto de revitalização do Lago Azul está a chegada de um monumento famoso na cidade.

A réplica da Torre Eiffel, que foi instalada na Avenida 32 com a Avenida Visconde do Rio Claro, será transferida para o interior do Lago Azul.

Nos próximos dias será feita a base de concreto para depois se iniciar a retirada da estrutura e recolocação. A este novo ponto, cadeirantes poderão ter acesso.

A medida visa trazer mais segurança para que a população não precise dividir o espaço com veículos, já que o local onde foi colocada é um dos de maior tráfego em Rio Claro.

A réplica foi criada para a Festa das Nações em 2009, ano em que se comemorou o ano da França no Brasil. Ela foi construída pelo serralheiro José Laurindo dos Santos e custou em torno de R$ 7 mil aos cofres públicos.

A réplica da Torre Eiffel em Rio Claro tem 15 metros de altura por sete metros de base.