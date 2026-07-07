Foto Divulgação/Dae

Serviço na Rua 4, entre Avenidas 34 e 36, pode causar baixa pressão ou interrupção para imóveis sem caixa d’água; normalização até o fim da tarde

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está realizando, na manhã desta terça-feira (7), reparo emergencial em uma adutora de 200 milímetros que rompeu na Rua 4, entre as Avenidas 34 e 36.

Durante o período de reparo, pode ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água para imóveis que não possuem caixa d’água. Os bairros potencialmente afetados são Santana, Jd. Portugal, Jd. Primavera e Vila Operária.

A previsão para a conclusão do reparo é até o final da manhã desta terça-feira (7). A normalização gradual do fornecimento de água aos bairros abastecidos por essa adutora é esperada para até o final da tarde de hoje.

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O trânsito foi interrompido na Avenida 36, no sentido bairro-centro, e a orientação é para que os munícipes busquem rotas alternativas. O Daae enfatiza a importância de possuir caixa d’água nos imóveis e do uso consciente da água para minimizar transtornos.

Após a retomada do abastecimento, podem ser observados casos pontuais de água com cor escura (devido a resíduos naturais) ou esbranquiçada (microbolhas), sem prejuízo à qualidade. Essas ocorrências devem ser reportadas ao Daae pelo telefone 0800-019-0505.