Foto: Divulgação/Daae/Ascom PMRC

Conserto acontece na Rua 4, entre as avenidas 40 e 42 e o abastecimento deve ser normalizado aos bairros atendidos por essa rede até o início da noite desta quinta-feira (29)

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está realizando na tarde desta quinta-feira (29), outro reparo emergencial em adutora de 200 milímetros que se rompeu na Rua 4, entre as avenidas 40 e 42, no bairro Vila Operária, a alguns metros do reparo emergencial executado neste trecho, na terça-feira (27).

Em razão do serviço, o trânsito precisou ser interditado nesse trecho. A orientação é para que os munícipes redobrem a atenção ao transitar pela região e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

A previsão é de que o reparo seja concluído ainda durante a tarde desta quinta-feira (29).

Durante a execução do serviço, pode afetar temporariamente o abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros: Vila Operária, Vila Olinda, Parque Universitário, Santana e Alto do Santana.

Após a finalização do conserto, o fornecimento de água aos bairros atendidos por essa adutora será restabelecido de forma gradativa.

O Daae reforça a importância de os imóveis contarem com caixa d’água, o que ajuda a reduzir transtornos em situações como esta, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Também serão realizadas descargas na rede. Em função do reparo, podem ocorrer casos pontuais de água com coloração escura ou aspecto esbranquiçado, provocado por microbolhas que desaparecem em poucos segundos, sem comprometer a qualidade da água.

Essas ocorrências devem ser comunicadas ao atendimento 24 horas do Daae, pelo telefone 0800-505-5200, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.