Intervenção será realizada na esquina com a rua 2, com previsão de término até às 12h

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta quinta-feira, dia 22, o reparo de uma rede de esgoto na avenida 13, altura do número 294, no bairro Saúde.

O serviço terá início às 7h30 com previsão de término até às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho. Durante a intervenção, o trecho da avenida 13, entre as ruas 1 e 2, e o trecho da rua 2, entre as avenidas 11 e 13, permanecerão interditados.

A medida é necessária para garantir a segurança de pedestres, motoristas e dos funcionários da concessionária que são responsáveis pela execução do serviço.

Os motoristas que seguem pela avenida 13 sentido centro, encontrarão desvio à direita na rua 1, em seguida, devem virar à esquerda na avenida 9, novamente à esquerda na rua 4, e depois à direita para retornar ao trajeto inicial.

Já os motoristas que seguem pela rua 2 sentido bairro, encontrarão desvio à esquerda na avenida 11, à esquerda na rua 1, e à esquerda na avenida 9, virar à esquerda na rua 4, virar à esquerda na avenida 19, e depois à direita para retornar ao trajeto inicial.

O trecho da manutenção contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.