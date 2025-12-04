Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a quinta-feira (04) tende a ser de estabilidade em grande parte do estado de São Paulo, com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões norte, nordeste e leste. Para Rio Claro e municípios próximos, a previsão indica céu claro a poucas nuvens, sem expectativa de precipitação. As temperaturas seguem em elevação.

A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 18,9 graus, enquanto a máxima prevista é de 31 graus. As informações são da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro).