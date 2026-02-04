Secretária da Educação, Valéria Velis, detalha preparativos para o início do ano letivo, entrega de cestas de merenda e manutenção das escolas em entrevista à JC FM

O ano letivo na rede municipal de ensino de Rio Claro começa oficialmente nesta quinta-feira (5) para os alunos. Em entrevista à Rádio JC FM, a secretária municipal da Educação, Valéria Velis, destacou que o retorno envolve 18 mil estudantes distribuídos em 69 unidades escolares.

Nesta quarta-feira (4), os professores já retornaram às atividades para reuniões pedagógicas e administrativas de alinhamento. Amanhã, as famílias e crianças terão o primeiro contato com os docentes, e na sexta-feira (6) terá início o período de adaptação dos alunos.

Secretária municipal da Educação, Valéria Velis

Entrega de cestas e merenda escolar

A secretária esclareceu dúvidas sobre a entrega das cestas de merenda das férias. Segundo Valéria, as escolas estão entrando em contato com as famílias para a retirada dos itens. Ela ressaltou que mais de 200 crianças com restrições alimentares recebem cestas específicas.

“O projeto teve um pequeno atraso devido a questões de licitação, mas foi bem aceito pelas famílias”, afirmou a secretária, garantindo que a merenda escolar será oferecida regularmente durante todo o ano letivo em todas as unidades.

Manutenção e limpeza das unidades

Sobre as críticas em relação ao mato alto e manutenção, Valéria explicou que o contrato com a empresa responsável foi reativado no dia 15 de janeiro. As equipes priorizaram escolas que atendem crianças menores e regiões próximas a áreas verdes.

Além da limpeza, a secretaria abriu atas para serviços de pedreiro, elétrica e hidráulica para agilizar reparos emergenciais. No caso da escola EMEI Vitorino Machado, que apresenta vazamentos, a secretária informou que a nova modalidade de contratação permitirá a reforma do encanamento com maior brevidade.