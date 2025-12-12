O ano letivo termina nesta sexta-feira (12) para os mais de 3 milhões de estudantes matriculados nas escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A partir do dia 15 de dezembro, responsáveis e alunos do Ensino Fundamental e Médio podem consultar as notas do quarto bimestre no aplicativo e site Sala do Futuro. Para 2026, a volta às aulas está marcada para 2 de fevereiro.

Mesmo sem aulas, pelo terceiro ano seguido, as unidades estaduais permanecerão com as portas abertas no próximo mês e vão oferecer almoço para alunos da rede de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, entre os dias 5 e 30 de janeiro. Para evitar desperdício, a Seduc-SP orienta que as famílias interessadas registrem o pedido na própria escola ou na SED (Secretaria Escolar Digital) até 12 de dezembro.

Resultado das matrículas

O mês de janeiro também é o período para fazer a matrícula — para quem hoje estuda em escolas particulares, em outros estados ou quer retornar às salas de aula — e conferir o resultado da pré-matrícula e do pedido de transferência de unidade realizado em setembro. O cadastro e a consulta podem ser feitos na SED (em “consulta pública de matrícula”), nos postos do Poupatempo ou nas escolas. Alunos que estão na rede paulista em 2025 têm a vaga garantida e renovada automaticamente para o próximo ano.