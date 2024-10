A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolução que oficializa o Dia do Professor deste ano como feriado escolar, dia não letivo nas mais de 5.000 escolas estaduais da rede. A data comemorativa é válida para todos os professores que atuam nas escolas estaduais e as aulas serão retomadas na quarta-feira (16). As unidades de ensino permanecerão abertas para atividades administrativas.

“O professor é a alma da escola, a referência para alunos e a sociedade. Nossa gestão tem o compromisso de valorizar e reconhecer cada vez mais os docentes do Estado”, diz o secretário da Educação Renato Feder.

Todas as escolas estaduais da rede devem cumprir 200 dias letivos. Havendo necessidade, as unidades de ensino devem organizar um calendário de reposição de aulas.

Mais professores na rede

Entre as ações direcionadas aos professores da rede, em setembro, a Seduc-SP nomeou os primeiros aprovados no concurso público para docentes do Ensino Fundamental II e Médio. No total, foram convocados 18 mil profissionais. Desses 12.842 participaram do processo de sessão de escolha das vagas. O certame tem validade de até dois anos e prevê a contratação de 15 mil professores.

Também no último mês foram aplicadas as provas do processo seletivo simplificado para interessados em atuar em classes do Ensino Médio técnico. A expectativa para o ano letivo de 2025 é contratar 3 mil profissionais para disciplinas nos nove cursos profissionalizantes oferecidos na rede estadual.

Promoção salarial e remoção

Após sete anos sem concurso, o governo de São Paulo divulgou na semana passada o calendário de inscrições para a prova de promoção do Quadro do Magistério (QM). O processo é aberto a 120 mil docentes do Ensino Fundamental e Médio, supervisores de ensino, diretores de escola, assistentes de diretor e coordenadores pedagógicos titulares de cargo nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Os educadores que forem promovidos e mudarem de faixa, seja qual for, terão um acréscimo de 10,5% no salário base, de acordo com o nível.

Outra demanda dos professores foi atendida neste ano. Mais de 5 mil docentes que se candidataram para a mudança de endereço sede tiveram a solicitação aprovada. Os docentes removidos participam da atribuição de classes e aulas de 2025 já nos novos endereços. O último concurso foi realizado em 2020.