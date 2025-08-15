De acordo com dados da Arpen-Brasil, em 2023, mais de 172 mil crianças nasceram no Brasil sem o nome do pai registrado

Novo formato do programa ‘Encontre o seu Pai Aqui’ permite realizar o processo pelo portal do Poupatempo

Os cidadãos que precisam fazer o reconhecimento de paternidade podem iniciar todo o processo pela internet, sem sair de casa. O programa “Encontre o seu Pai Aqui”, realizado pelo Poupatempo em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) — órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania — passou a ter atendimento 100% digital, gratuito e extrajudicial.

Podem iniciar o processo filhos maiores de 18 anos, mães ou responsáveis por menores ou incapazes e pais que desejam reconhecer espontaneamente a paternidade.

Pelo portal poupatempo.sp.gov.br, é possível preencher o formulário, enviar documentos e acompanhar o andamento do pedido, conduzido pelo Ministério Público. Quando necessário, o exame de DNA é feito gratuitamente pelo Imesc.

Após o pedido, o Ministério Público conduz o procedimento, encaminhando o caso para a Promotoria de Justiça competente. Havendo reconhecimento, é feita a averbação e emitida a nova certidão de nascimento; em caso de negativa ou dúvida, o solicitante recebe orientação para buscar assistência jurídica.

Todo o processo pode ser feito pelo portal poupatempo.sp.gov.br, desde o preenchimento do formulário e o envio da documentação até o acompanhamento do caso pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A iniciativa, realizada em parceria com o MPSP e o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc), responsável pelos exames de DNA quando necessários, foi desenvolvida pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), e amplia o acesso a um direito fundamental com mais agilidade e zero custo para o solicitante.

O atendimento presencial continua disponível nos 245 postos do Poupatempo e nos Centros de Integração da Cidadania (CIC) em todo o estado.

O programa

O programa “Encontre o Seu Pai Aqui” é fruto da parceria entre o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O programa foi criado para desburocratizar e agilizar o processo de inclusão da paternidade nos registros civis, atendendo pessoas que ainda não foram reconhecidas legalmente. Desde sua expansão em agosto de 2022, o projeto já realizou mais de 1.200 atendimentos.