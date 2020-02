Receba as notícias do Jornal Cidade pelo WhatsApp

O Jornal Cidade passou a enviar links com as principais notícias do dia pelo celular, usando o aplicativo WhatsApp, por meio de listas de transmissão. O envio é gratuito.

Para receber o conteúdo, basta enviar uma mensagem solicitando o pedido pelo WhatsApp da Redação, no número (19) 9.9942-4004 – clique aqui para conversar com a Redação. É necessário adicionar e salvar o contato na agenda, caso contrário as mensagens não serão recebidas pelo leitor.

Em seguida, é preciso enviar alguns dados pessoais, como nome completo, e-mail, cidade e data de nascimento. Os dados são de envio opcional e ajudarão a Redação a criar listas personalizadas para direcionar o melhor conteúdo ao leitor.

Envio

A transmissão será feita uma vez ao dia, no começo da manhã, com as principais chamadas.

Caso haja uma notícia mais relevante ao longo do dia, como um aviso de falta d’água ou um acidente que está prejudicando o trânsito, será enviada uma mensagem, de forma excepcional, no momento da publicação.

Contato

A lista de transmissão via WhatsApp é uma iniciativa do Grupo JC de Comunicação e também será válida para quem ainda não é assinante. Informações também podem ser obtidas, além do aplicativo, pelo e-mail redação@jcrioclaro.com.br e no (19) 9. 9942-4004.