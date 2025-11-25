O processo de recadastramento deve ser feito por meio do aplicativo Iamspe Digital

Atualização obrigatória para servidores ativos e aposentados deve ser feita pelo app Iamspe Digital até o novo prazo

O prazo para a realizar o Recadastramento do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) foi estendido até o dia 31 de dezembro de 2025. A atualização deve ser feita pelos titulares do convênio, que devem também inserir os dados de seus dependentes, no aplicativo Iamspe Digital, no espaço destinado ao serviço. O Recadastramento Iamspe é obrigatório para os servidores ativos e aposentados vinculados aos órgãos setoriais e subsetoriais. A atualização deve ser feita, caso contrário, o vínculo com o instituto será considerado inapto. Nessa situação, a regularização deverá ser feita no RH da unidade em que o profissional trabalha. O Recadastramento Iamspe tem como objetivo atualizar a base de dados da instituição com informações de servidores ativos e aposentados, bem como de seus beneficiários, além de mapear o perfil dos usuários e monitorar e avaliar os serviços prestados pela Instituição.

O processo de recadastramento é totalmente digital e deve ser feito por meio do aplicativo Iamspe Digital. O login nas plataformas do Iamspe é por meio da conta Gov.br. Aposentados e pensionistas do SPPrev vão realizar a atualização do cadastro em outro momento, por isso, devem ficar atentos às comunicações oficiais do órgão.