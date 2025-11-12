Foto: Redes Sociais da Hospedaria de Emaús

Hospedaria de Emaús lança, em suas redes sociais, campanha de Natal com os pedidos de presentes dos idosos abrigados. A comunidade é convidada a participar, levando alegria aos 83 acolhidos pela entidade

A Hospedaria de Emaús, que no momento abriga 83 idosos, lançou em suas redes sociais a tradicional campanha de Natal. A cada foto, a instituição traz um de seus abrigados mostrando o pedido de presente. A comunidade é convidada a colaborar. Nos desejos, de vestidos a caixas de lápis de cor, passando por camisas do time do coração, há um convite para que a comunidade participe doando o presente desejado.

Os interessados em colaborar podem conhecer os presentes pedidos por cada idoso nas redes sociais do Emaús (Facebook e Instagram). Podem também fazer contato através do WhatsApp da hospedaria para conferir se o presente escolhido ainda não foi apadrinhado. Dona Benedita, de 68 anos, pediu um vestido e falou sobre a alegria que sente ao ser lembrada no Natal. Já o Nelson, de 81 anos, quer cadernos de pintura, lápis de cor e apontador. A campanha de Natal já é uma tradição na hospedaria. A assistente social Daniele Quaglio conta que “se trata de uma importante ajuda para aquecer o coração. Muitas vezes os pedidos de presentes podem parecer simples, mas são muito valiosos para quem está pedindo”.

Quem quiser fazer doações para o atendimento aos idosos, a hospedaria solicita que seja de alimentos não perecíveis, com produtos enlatados como milho e atum.

Colabore com a Hospedaria de Emaús

Os pedidos de presentes podem ser conferidos no Facebook e Instagram da instituição. O WhatsApp é (19) 3524-4922. O Emaús fica na Avenida 22 número 1482, no Santana. Os presentes devem ser doados até 12 de dezembro, e a entrega vai acontecer no dia 22.