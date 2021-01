No dia 21 de março acontecerá mais um dérbi rio-clarense entre Rio Claro FC e AE Velo Clube no Estádio Schmidtão – Foto Arquivo

A próxima semana marcará o início dos trabalhos de Rio Claro Futebol Clube e AE Velo Clube para o Campeonato Paulista da Série A-2. O Galo Azul apresentará nesta segunda-feira (11) às 9h30 o técnico que comandará a equipe na divisão de acesso do futebol paulista. Já o Velo Clube apresenta o elenco e comissão técnica na terça-feira (12) às 15h.

As equipes darão início aos preparativos para o estadual que começa no dia 28 de fevereiro e termina em 22 de maio. As 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando-se às quartas de final as oito melhores, respeitando a ordem de classificação para definir os duelos.

Rio Claro FC

O Galo Azul iniciará o trabalho do zero nesta segunda (11). Como não disputou a Copa Paulista em 2020, o Azulão não tem atletas com contrato com o clube. O novo treinador que chega amanhã montará o elenco juntamente com a diretoria do clube e o novo gestor de futebol Clayton Vieira, ex-Bragantino e União Barbarense. O profissional trabalhou no União Barbarense entre 2007 e 2013, com acessos para a Série A-2 e A-1; depois, teve passagem de três temporadas no Bragantino, até voltar ao clube de Santa Bárbara d’Oeste em 2019.

AE Velo Clube

Com o título de Campeonato Paulista da Série A-3 em 2020, o Velo Clube retorna aos trabalhos nesta terça-feira (12). Com a permanência de 16 jogadores que conquistaram o acesso e oito novos contratados. O técnico João Vallim iniciará os treinamentos visando levar mais uma equipe à elite do futebol de São Paulo.

Dos jogadores que conquistaram a vaga na divisão de acesso do futebol paulista e o título de Campeão Paulista da A-3, 16 tiveram os contratos renovados e ficarão para o estadual neste ano. São eles: os goleiros Filipe Garça, Eduardo e Aurélio, os zagueiros Alexandre Carvalho, Léo Turbo e Felipe Codognatto, os laterais Janilson (esquerdo), Vinicius (esquerdo) e Luiz Roberto (direito), os volantes Eurico, Niander e Caio, os meias Felipinho e Rodney e os atacantes Lucas Duni e Samuel.