Rapaz é morto com vários tiros na região leste de Araras

Ramon Rossi

Um homem de 37 anos conhecido como “Moranguete” foi morto com vários tiros em Araras no fim da tarde desta quinta-feira (16). O crime teria acontecido em sua residência, no Jardim Morumbi, região leste da cidade.

Segundo informações preliminares obtidas pelo Jornal Cidade, dois homens atiraram contra a vítima e em seguida fugiram numa motocicleta. Neste momento equipes da PM realizam patrulhamento nas imediações em busca dos indivíduos.

A perícia já foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o homicídio. Nas redes sociais os internautas falam em sete tiros. A reportagem do JC vai continuar acompanhando o caso.