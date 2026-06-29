Foto: Redes Sociais/Velo Clube

Com a vitória após as cobranças de penalidades, o Velo Clube carimbou a vaga para a terceira fase e garantiu calendário nacional para a temporada de 2027

O Velo Clube conquistou uma classificação heroica no último sábado (27) ao vencer o Água Santa, no Distrital de Inamar, em Diadema. Após um empate sem gols no jogo de ida no Benitão, o Rubro-Verde suportou a pressão do time da casa no tempo regulamentar e foi mais eficiente nas cobranças de pênaltis, garantindo a vaga na próxima etapa do torneio nacional.

Em campo, a postura das equipes mudou em relação ao primeiro confronto. O Água Santa tomou a iniciativa e pressionou desde os minutos iniciais, enquanto o time de Rio Claro apostava nos contra-ataques e nos erros do adversário para surpreender.

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Contra-ataque e emoção até os pênaltis

A estratégia velista funcionou na primeira etapa. Em uma transição em velocidade, Jhoninha puxou um contra-ataque fulminante e serviu Vitinho, que mandou para as redes com o gol aberto, inaugurando o marcador para os visitantes.

O confronto seguiu movimentado e aberto, com oportunidades de gol para os dois lados. O Água Santa buscou o ataque e conseguiu chegar ao empate aos 37 minutos do segundo tempo, com gol marcado por Rosseto, levando a decisão da vaga para as penalidades máximas.

Nas cobranças de pênalti, o Galo Vermelho demonstrar superioridade e precisão, vencendo o clube de Diadema por 4 a 1 para assegurar a comemoração dos torcedores rioclarenses.

Próximo desafio do Velo Clube na 3ª fase

Na terceira fase da competição, o Velo Clube terá pela frente o São Luiz-RS. Por ter melhor campanha, o clube gaúcho terá a vantagem de decidir o confronto decisivo em seus domínios.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê as datas de 4 de julho para a partida de ida e 11 de julho para o jogo de volta. Além da classificação atual, a vitória garantiu o Rubro-Verde na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.