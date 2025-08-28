Rio Claro tem melhor cobertura de água do Brasil, mas um das piores funcionamentos da máquina pública, com péssimo tempo para abertura de empresas

A cidade de Rio Claro cresceu treze pontos e agora está na posição geral 184º das cidades mais competitivas do Brasil. O Ranking Nacional de Competitividade dos Municípios 2025, do Centro de Liderança Pública, é um dos levantamentos mais importantes do setor privado que baliza decisões de investimentos produtivos, ao estabelecer critérios de atratividade em bases relativas entre os municípios.

No ano passado, conforme reportagem anterior do JC, o município estava na posição geral 197º entre mais de 418 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes. O novo relatório, divulgado nessa quarta-feira (27), aponta uma nota geral de 50,24 pontos para Rio Claro. No ano anterior, era 50,91. O resultado é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões, como instituições, potenciais & desafios, e camadas ESG & ODS.

Na primeira dimensão, levantam-se os dados referentes à sustentabilidade fiscal (posição 232º no ranking nacional) e funcionamento da máquina pública (404º, um dos últimos lugares de todas as cidades analisadas), com informações sobre acessos e qualidades da saúde (123 / 64) e educação (104º / 66º), segurança (183), saneamento (21º, categoria com maior colocação da cidade), meio ambiente (243º), inserção econômica (79º), inovação e dinamismo econômico (90º), capital humano (252º) e telecomunicações (399º).

Potencial e desafios

O Ranking de Competitividade dos Municípios 2025 destaca os potenciais e desafios duas questões citadas anteriormente. O melhor potencial da cidade é apontado como o setor de saneamento, na posição nacional de 21º, com a cobertura do abastecimento de água em Rio Claro na primeira colocação em todo o Brasil. Mas, o relatório aponta necessidade de melhorias na cobertura de resíduos domésticos, que está em 254º lugar.

A menor colocação de Rio Claro está na qualidade do funcionamento da máquina pública, no 404ºlugar nacionalmente, 15 pontos a menos que o ano passado. O principal problema apontado é o tempo para abertura de novas empresas em Rio Claro, na posição 413º, justamente num ranking em que é analisado pelo setor privado para se buscar lugares para investimentos. Nesta categoria, também se destacam negativamente o custo da administração municipal (posição 356º), custo da função legislativa (281º mais cara do ranking) e transparência municipal (312º).