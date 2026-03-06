O diretor de Relações Institucionais da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer), Luís Fernando Quilici, foi eleito coordenador-geral do Fórum do Gás – Fórum das Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural para o mandato de 2026. A escolha ocorreu em reunião ordinária realizada no dia 3 de março, quando também foi definida a agenda estratégica que deverá orientar a atuação do grupo ao longo do ano.

A equipe será composta por Adriano Farias Lorenzon, da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), como subcoordenador-geral; pelos coordenadores adjuntos André Passos Cordeiro, da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Lucien Belmonte, da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), e Mariana Amim, da Associação Nacional dos Consumidores de Energia (Anace); e por Ana Aparecida Vieira, também da Abrace, na secretaria executiva, consolidando a participação das principais entidades industriais nas discussões sobre o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil.

“O mercado de gás natural é decisivo para a competitividade da indústria brasileira. Nosso objetivo no Fórum é contribuir para um ambiente regulatório estável, com ampliação da oferta, mais concorrência e maior previsibilidade de custos para o setor produtivo.”, destaca Quilici, que assume a rede de associações em um momento decisivo para o mercado de gás natural, diante dos debates sobre aumento da oferta, revisão de estruturas tarifárias e consolidação do novo marco regulatório.

Entre as prioridades definidas para 2026 estão a implementação do chamado “gas release”, mecanismo destinado a ampliar a concorrência por meio da oferta compulsória de volumes por agentes dominantes; a revisão tarifária do transporte, que pode impactar diretamente o custo final do gás para a indústria, o aperfeiçoamento do tratamento tributário relacionado a créditos de PIS/Cofins e os desdobramentos do programa Gás da União, voltado à ampliação da oferta a partir de volumes pertencentes ao governo federal.

A agenda também inclui discussões sobre reinjeção e ampliação da oferta, integração gasífera regional envolvendo Bolívia, Argentina e Brasil, desenvolvimento do biometano no âmbito do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural (CGOB) e harmonização regulatória entre os estados federais — tema considerado central para reduzir assimetrias e ampliar a competitividade industrial.

Quilici sucede André Passos Cordeiro (ABIQUIM), que coordenou o Fórum em 2025. Integram o Fórum do Gás as instituições: Abrace, Abraceel, Aspacer, Abiquim, Apine, Abal, Abraget, Abiogás, Abividro, Abiape, Anfacer, Anace, Abiclor, Cogen, CNI, ABPIP, Abemi, Findes e Firjan.