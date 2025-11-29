Começa neste sábado (29) e segue nos dias 30 de novembro e 6, 7, 12, 13 e 14 de dezembro, sempre a partir das 19h, na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em Rio Claro, a tradicional quermesse em homenagem a Santa Luzia.

Com delícias típicas de quermesse, as noites contam com uma programação musical para lá de especial: 29/11 – Vovô e Netinho; 30/11 – Amaury; 06/12 – Banda por Acaso; 07/12 – Niltão Lopes; 12/12 – Banda Atemporal; 13/12 – Ana Meyer e 14/12 – Sidnei e Alexandre.

E neste sábado (29) e no dia 6 de dezembro a capela recebe missa terá missa às 18h.

Já nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, a partir das 19h, também na Capela de Santa Luzia, acontece o tríduo em homenagem a santa.

No dia de Santa Luzia, celebrado em 13 de dezembro, uma programação especial acontecerá a partir das 8h30, com a benção do bolo, seguida da benção dos olhos e missa às 9h. A partir das 12h e às 15h novas bençãos acontecem e às 18h30, procissão com a benção final.

BOLO

A entrega do bolo ocorre das 9 às 14h, com retirada no dia 13/12, também na capela e o valor da adesão é de R$35,00. A compra pode ser feita na secretaria. Informações pelo numero (19) 2111-5687.

PAELLA

Também no dia 13, a partir das 12h, estará sendo vendida a paella caipira em porções individuais por R$30,00. Os ingressos estão disponíveis na secretaria paroquial.