Quermesse terá muitas atrações e variedade de comidas

Evento beneficente terá pratos típicos, roleta de prêmios e renda 100% revertida para o cuidado de idosos

A tradicional quermesse do Abrigo São Vicente de Paulo em Rio Claro começa nesta sexta-feira (10), a partir das 19h. Em entrevista ao Jornal da Manhã, as organizadoras Lívia Pavan e Adelaide Acorsi destacaram que o evento é fundamental para a manutenção da entidade, que atende atualmente cerca de 96 idosos em regime de moradia e outros 56 no Centro de Convivência.

A festa acontece em dois finais de semana consecutivos: dias 10, 11, 17 e 18 de abril. O cardápio conta com pratos preparados por voluntários, incluindo frango a passarinho, batata frita, pastéis, lanches, doces e a novidade deste ano, a panqueca. Além da gastronomia, o público poderá aproveitar a tradicional roleta de prêmios e um espaço kids para as crianças.

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Desafios financeiros e solidariedade

Segundo Lívia Pavan, a renda da festa é 100% revertida para o custeio da instituição, que enfrenta altos desafios financeiros para manter a estrutura de 115 anos e o atendimento especializado. “O abrigo por si só não se sustenta porque a demanda de cuidado é muito grande. Precisamos desses eventos e das doações da comunidade para manter a qualidade”, explicou.

O acesso ao evento será pelo Portão 3, localizado na Rua 1, próximo à Avenida 19, em frente à Santa Casa. A organização confirmou que haverá estacionamento gratuito monitorado dentro do campo da instituição para maior comodidade dos visitantes.

Como ajudar o abrigo

Além de prestigiar a quermesse do Abrigo São Vicente, a população pode colaborar durante todo o ano através do bazar permanente, doações via telemarketing (a partir de R$ 10) ou entrega direta de roupas e medicamentos na recepção. O abrigo está aberto para visitas de quem deseja conhecer o trabalho realizado com os idosos.