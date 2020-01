Morreu na tarde deste domingo (26) em uma queda de helicóptero o ex-jogador de basquete Kobe Bryant, de 41 anos. O acidente aconteceu na cidade de Calabasas, na Califórnia. De acordo com as primeiras informações além do astro da NBA estavam no helicóptero outras quatro pessoas. Ninguém sobreviveu.

Bryant se aposentou das quadras há três anos e acumulou na carreira cinco títulos da NBA e também dois ouros em Olimpíadas. Ele deixa a esposa e quatro filhas.