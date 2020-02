Quase 3 mil já foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool no Carnaval

O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está em regime de prontidão em toda a malha viária paulista na “Operação Carnaval mais Seguro 2020”.

São mais de 3.500 Policiais Militares, 124 Bases Operacionais e mais de 800 viaturas policiais, diuturnamente, na prevenção criminal e segurança do trânsito.

Uma das infrações de trânsito que mais atentam contra a preservação da vida, é a ingestão de álcool ou outras substâncias psicoativas que determinem dependência.

De acordo com os resultados parciais compilados (três dias de operação), já são mais de 70 mil motoristas submetidos ao teste do etilômetro, dos quais, 2.863 foram autuados e 56 presos em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante.

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência ou mesmo de recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, enseja em infrações gravíssimas (7 pontos no prontuário), com multas no valor de R$ 2.934,70, além do recolhimento imediato do documento de habilitação, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Na hipótese de reincidência, as multas serão no valor de R$ 5.869,40. A conduta também pode caracterizar o crime com pena de detenção de 6 meses a 3 anos.