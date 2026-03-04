Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a quarta-feira (04) segue com tempo estável, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. A atuação de uma massa de ar seco mantém os índices de umidade mais baixos, característica típica deste período.

A manhã começou com temperatura amena, registrando mínima de 15,6°C. À tarde, os termômetros sobem gradualmente e a máxima prevista é de 32°C.

Enquanto isso, na faixa leste do Estado, a nebulosidade varia e há previsão de chuvas isoladas no litoral paulista a partir da tarde, cenário que não altera as condições no interior.