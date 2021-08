Balanço divulgado nesta terça-feira (24) pelo governo estadual indica que mais do que dobrou a quantidade de pessoas que deixaram de tomar segunda dose da vacina contra a Covid-19 dentro do prazo estipulado. Atualmente são 1,27 milhão de faltosos, número 153% superior aos 501,6 mil que não haviam tomado a segunda dose dentro do prazo no dia 25 de maio, último levantamento divulgado até então.

Devido a isso, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo alerta para que as pessoas procurem as unidades de saúde para tomar a segunda dose do imunizante. Segundo o levantamento, quase metade (48,9%) de todos aqueles que deixaram de tomar a segunda dose residem na região metropolitana de São Paulo, 622,3 mil pessoas. O número equivale a 9,2% do total de segundas doses enviadas e não aplicadas no prazo. Quanto a análise é proporcional, quem assume a ponta é Sorocaba (87 km de São Paulo), já que na região 16,4% do total de pessoas que já receberam a primeira dose não apareceram para tomar a dose de reforço.

Fila para segunda dose de vacina contra a Covid na UBS Cambuci, região central de SP Zanone Fraissat/Folhapress ** A maior parte dos faltosos, 56,3% do total, ou 715 mil pessoas, são aquelas que já tomaram a primeira dose da vacina do Butantan/Coronavac e não apareceram dentro do prazo para tomar a segunda dose. Outros 511 mil (40,2%) são os que foram vacinados com o imunizante da Fiocruz/Astrazeneca/Oxford, e 47,7 mil (3,75%) de Pfizer.

“Aqueles que tomaram a primeira dose precisam retornar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose. A proteção só acontece após completar o esquema vacinal”, afirma, em nota, a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula. As vacinas contra Covid em uso no país, à exceção da Janssen, foram desenvolvidas para garantir a proteção com duas doses em intervalos de 21 a 28 dias, mas, no Brasil, as vacinas da Pfizer e AstraZeneca foram dadas, inicialmente, com intervalo de três meses.

Para tomar a segunda dose do imunizante, basta a pessoa procurar uma unidade de vacinação e procurar informações de como colocar a imunização em dia. O governo estadual informou que envia quantitativos de primeira e segunda dose idênticos, realizados em duas entregas diferentes para que o município realize a aplicação e conclua a imunização das pessoas.