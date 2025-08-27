A psicóloga Disete Devera tem livro indicado ao Prêmio Jabuti

Psicóloga e psicanalista Disete Devera lança livro sobre os bastidores do cuidado na saúde mental e tem obra indicada ao mais importante prêmio literário do país

Em um cenário que exige cada vez mais atenção à saúde mental, a psicóloga e psicanalista rio-clarense Disete Devera lança uma obra fundamental para entender os caminhos do cuidado no Brasil. O livro “Supervisão Clínico-Institucional: história, usos e sentidos na Reforma Psiquiátrica”, publicado pela editora Cultura Acadêmica.

A obra joga luz sobre um tema pouco conhecido pelo grande público, mas essencial para a qualidade dos serviços de saúde mental: a Supervisão Clínico-Institucional. Trata-se de um processo de educação permanente que apoia e qualifica as equipes que atuam na linha de frente do cuidado, como por exemplo os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O livro mostra como essa ferramenta foi e é crucial para a Reforma Psiquiátrica, movimento que transformou o tratamento de transtornos mentais no país, substituindo a lógica dos manicômios pelo cuidado em liberdade no Brasil e no mundo.

O livro pode ser acessado on-line CLICANDO AQUI.

Com mais de 30 anos de experiência, Disete Devera une o rigor da pesquisa acadêmica, com mestrado e doutorado pela UNESP, à vivência prática. Ela não apenas atuou na gestão e implantação da rede de saúde mental em Rio Claro, como hoje viaja o Brasil como supervisora, ajudando equipes a aprimorar seu trabalho.

Disete Devera

O livro é resultado de sua tese de doutorado e se destaca por uma abordagem que combina pesquisa documental com narrativas de profissionais que são referência na área. De forma inédita, a obra mapeia a história e os desafios da supervisão no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se uma leitura indispensável não apenas para especialistas, mas para todos que se interessam por políticas públicas e pela construção de um cuidado mais humano e eficaz.

A indicação ao Jabuti confirma a relevância do trabalho, que oferece um olhar aprofundado e, ao mesmo tempo, sensível sobre os bastidores de um dos maiores avanços sociais do Brasil nas últimas décadas.

Sobre a autora: Dra. Disete Devera é psicóloga, psicanalista, Mestre e Doutora em Psicologia pela UNESP. Com mais de 30 anos de experiência, atua para além de sua clínica particular como Supervisora Clínico-institucional e docente convidada em cursos de pós-graduação. Sua trajetória combina prática clínica, gestão de serviços, docência e pesquisa e para acompanhar seu trabalho e projetos, você pode acompanhá-la no Instagram.

O PRÊMIO

O livro de Dra. Disete foi selecionado pela editora Cultura e inscrito na categoria Psicologia e Psicanálise, do Prêmio Jabuti Acadêmico devido sua relevância acadêmica e qualidade. Nesta categoria, a obra vencedora foi “Hélio Pellegrino: por uma Psicanálise política”, da autora Larissa Leão de Castro.