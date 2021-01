SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado (2) a contratação do técnico Mauricio Pochettino. O treinador argentino já estava na França para oficializar o acordo, que existia há alguns dias. Ele assinou um contrato até junho de 2022, com opção de extensão por mais um ano.



O clube francês postou em suas redes oficiais um vídeo com imagens do técnico, e a mensagem de boas-vindas.



Esse será o retorno de Pochettino ao PSG, onde já atuou como jogador. Pelo clube francês, o argentino atuou em 95 partidas e marcou seis gols, entre janeiro de 2001 e junho de 2003.



“Volto com muita ambição e humildade, mas também com muita vontade de trabalhar com alguns dos jogadores mais talentosos do mundo. Esta equipe tem um potencial fantástico e farei de tudo para otimizar os resultados do Paris Saint-Germain em todas as competições”, disse o novo treinador.



O primeiro compromisso do novo comandante será no próximo dia 6 diante do Saint-Étienne fora de casa pelo Campeonato Francês. Pochettino estava sem trabalho desde novembro de 2019 quando foi demitido do Tottenham por causa de maus resultados.



O PSG mandou Thomas Tuchel embora após o último jogo da equipe pela Ligue 1 em 2020. O alemão deixou o clube classificado na Champions League em primeiro lugar no grupo que tinha Manchester United e RB Leipzig, além da 3ª colocação no Campeonato Francês, atrás de Lille e Lyon.