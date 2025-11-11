O INSS não realiza Prova de Vida por telefone ou mensagem de texto e não solicita dados pessoais, senhas ou transferências de dinheiro

Criminosos se passam por atendentes pela Central 135 para enganar segurados sobre a Prova de Vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alerta para ligações falsas sobre a Prova de Vida. Criminosos se passam pela Central 135 e instruem a pessoa a digitar “1” ou “2” para confirmar dados ou manter o benefício ativo. Trata-se de golpes.

O INSS esclarece que não realiza Prova de Vida por telefone ou mensagem de texto e não solicita dados pessoais, senhas ou transferências de dinheiro. Atualmente, a Prova de Vida é feita de forma automática e segura, com base no cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. A maioria dos aposentados e pensionistas não precisa fazer nada para comprovar que está vivo e continuar recebendo seu benefício.

Apenas os segurados que não foram identificados por esse cruzamento de dados precisam realizar o procedimento. Essas pessoas são notificadas exclusivamente por meio de aviso no extrato bancário. O INSS já notificou cerca de 4 milhões de beneficiários que precisam regularizar a situação em até 30 dias.

Verifique em seu extrato bancário se você foi notificado. Em caso afirmativo, faça a regularização de uma das seguintes formas:

Pelo Meu INSS: acesse o site ou aplicativo, faça login e siga as instruções. Se solicitado, realize o reconhecimento facial.

Pelo banco: alguns bancos permitem fazer a Prova de Vida pelo aplicativo ou site da instituição.

Como se proteger dos golpes

Desconfie de qualquer ligação, mensagem ou e-mail que peça confirmação de dados ou ameace bloquear seu benefício;

Se receber uma ligação suspeita, não forneça informações e encerre a chamada imediatamente;

Em caso de dúvida, ligue diretamente para a Central 135 ou acesse o site ou aplicativo Meu INSS.

Fique atento e compartilhe esta informação com familiares e amigos. Golpes como esse visam enganar principalmente aposentados e pensionistas. O INSS reforça: proteja seu benefício e confirme qualquer informação apenas nos canais oficiais.

